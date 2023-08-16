"В Динамо те, кто мало играет, выступают за вторую команду, матчи которой проходят на день раньше. Я тренировался с основной командой, а играл за резервную. Я был близок к тому, чтобы интегрироваться в основную команду.

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Команда несколько лет не была чемпионом, будучи позади Шахтера, а в год моего прихода мы выиграли требл. Поскольку команда выигрывала, состав не менялся. Этот период в Динамо многому меня научил", – цитирует Клейтона Globo Esporte.

Напомним, бразилец, который перешел в киевский клуб в статусе свободного агента, защищал цвета Динамо в 2020-2021 годах. Вместе с киевлянами он стал чемпионом Украины и обладателем Кубка, хотя в целом провел за основную команду жалкие 9 минут.

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