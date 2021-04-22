Захисник Аталанти Берат Джімшиті називає українця "Малібомскі". Все через його потужний удар. Сам Руслан без купюр розкриває його секрет: "Це трохи від природи, але робота, виконана в Генку, мені дуже допомогла. Тоді я пошкодив коліно і розпочав спеціальну програму тренувань".

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Його гол у ворота Ювентуса, без сумніву, наразі є одним із найважливіших у італійському етапі кар'єри Маліновського. Завдяки цьому Аталанта перемогла "Стару синьйору вперше за 20 років. "Я вже забив їм торік, це правда. Але для перемоги цього було недостатньо. І я вам скажу, якби ми поїхали з Турина з трьома очками, ми б боролися за Скудетто до кінця. Також в цьому сезоні ми могли б зробити більше: ми залишили кілька дорогоцінних очок на виїзді, наприклад, в Болоньї або проти Торіно.

Ми багато святкували в роздягальні. Але з понеділка ми вже думаємо про Рому. Це сильна команда, особливо в атаці. Ми повинні дати продовження хорошому моменту: ми хочемо потрапити в Лігу чемпіонів за будь-яку ціну. Нова битва з Юве у фіналі Кубка Італії? Ні, це буде зовсім інший матч. У фіналі завжди 50 на 50. Але ми впевнені, у нас все добре".

Проект Суперліги був головною топ-темою останніх днів. Чимало футболістів та функціонерів висловлювалися критично. Зокрема, і захисник Аталанти Робін Госенс. Маліновський підтримує свого одноклубника: "Робін має рацію. Футбол належить уболівальникам, а не власникам великих клубів. Крім того, я, як і раніше, переконаний, що нам потрібна федерація, яка управляє системою. Мені не подобається ідея Суперліги, і особисто я не знаю нікого, хто є її прихильником".

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Найкращий гравець березня за версією уболівальників Аталанти, регулярна гра в основі та ключова роль у команді. Але так було не завжди, і у Руслана є пояснення: "У мене була складна перша частина сезону. Спочатку проблема з черевною порожниною, яка мене іноді мучить навіть зараз, як у випадку з Інтером, коли через 20 хвилин мене пронизував біль. Потім COVID-19 – температура на 3-4 дні. Я не тренувався майже три тижні. Знадобився деякий час, щоб набрати форму. Тепер я в порядку.

Позиція на полі? Тренер вирішує на благо команди. І я адаптуюся без проблем, в тому числі тому, що мені подобається його бачення футболу. Як і у збірній з Шевченком: він змінив наш менталітет, і ми прагнемо чудових результатів на чемпіонаті Європи".

Взимку українська діаспора в Бергамо стала більшою. Аталанта підписала Віктора Коваленка, який поки не отримує належної ігрової практики. Маліновський просить дати екс-гравцю Шахтаря більше часу: "Я допомагаю Віктору освоїтися. Це непросто, йому потрібно вивчити мову, зрозуміти італійський футбол. Він буде готовий до наступного сезону. Коваленко – сильний гравець".

Родині Маліновського дуже комфортно у Бергамо. Його дружина Роксана не приховує свого захоплення цим містом, тут народилася його донечка Олівія. Руслан переконує, що немає речей, які б змушували його сім'ю сумувати: "Моя дружина Роксана любить вашу країну. А моя дочка Олівія народилася тут: в лікарні їй відразу ж надягнули чорно-синю міні-футболку. Ми – з Бергамо. Роксана, Олівія і... Богиня (прізвисько Аталанти – прим. Футбол 24). Я благословенний серед жінок".

БЛІЦ

У кого найсильніший удар в Аталанті?

У мене та Мурієля.

Хто найшвидший?

Ромеро та Паломіно.

Найвеселіший?

Мюрієль, безумовно.

А наймодніший?

Голліні одержимий зовнішнім виглядом. Але іноді він перебільшує: я б ніколи не став носити щось подібне.

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