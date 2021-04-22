"Малібомскі": інтерв'ю Руслана про Бергамо, Суперлігу, прізвисько в Аталанті та перспективи Коваленка
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський дав інтерв'ю для La Gazzetta dello Sport. "Футбол 24" підготував переклад розмови.
Захисник Аталанти Берат Джімшиті називає українця "Малібомскі". Все через його потужний удар. Сам Руслан без купюр розкриває його секрет: "Це трохи від природи, але робота, виконана в Генку, мені дуже допомогла. Тоді я пошкодив коліно і розпочав спеціальну програму тренувань".
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Його гол у ворота Ювентуса, без сумніву, наразі є одним із найважливіших у італійському етапі кар'єри Маліновського. Завдяки цьому Аталанта перемогла "Стару синьйору вперше за 20 років. "Я вже забив їм торік, це правда. Але для перемоги цього було недостатньо. І я вам скажу, якби ми поїхали з Турина з трьома очками, ми б боролися за Скудетто до кінця. Також в цьому сезоні ми могли б зробити більше: ми залишили кілька дорогоцінних очок на виїзді, наприклад, в Болоньї або проти Торіно.
Ми багато святкували в роздягальні. Але з понеділка ми вже думаємо про Рому. Це сильна команда, особливо в атаці. Ми повинні дати продовження хорошому моменту: ми хочемо потрапити в Лігу чемпіонів за будь-яку ціну. Нова битва з Юве у фіналі Кубка Італії? Ні, це буде зовсім інший матч. У фіналі завжди 50 на 50. Але ми впевнені, у нас все добре".
Проект Суперліги був головною топ-темою останніх днів. Чимало футболістів та функціонерів висловлювалися критично. Зокрема, і захисник Аталанти Робін Госенс. Маліновський підтримує свого одноклубника: "Робін має рацію. Футбол належить уболівальникам, а не власникам великих клубів. Крім того, я, як і раніше, переконаний, що нам потрібна федерація, яка управляє системою. Мені не подобається ідея Суперліги, і особисто я не знаю нікого, хто є її прихильником".
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Найкращий гравець березня за версією уболівальників Аталанти, регулярна гра в основі та ключова роль у команді. Але так було не завжди, і у Руслана є пояснення: "У мене була складна перша частина сезону. Спочатку проблема з черевною порожниною, яка мене іноді мучить навіть зараз, як у випадку з Інтером, коли через 20 хвилин мене пронизував біль. Потім COVID-19 – температура на 3-4 дні. Я не тренувався майже три тижні. Знадобився деякий час, щоб набрати форму. Тепер я в порядку.
Позиція на полі? Тренер вирішує на благо команди. І я адаптуюся без проблем, в тому числі тому, що мені подобається його бачення футболу. Як і у збірній з Шевченком: він змінив наш менталітет, і ми прагнемо чудових результатів на чемпіонаті Європи".
Взимку українська діаспора в Бергамо стала більшою. Аталанта підписала Віктора Коваленка, який поки не отримує належної ігрової практики. Маліновський просить дати екс-гравцю Шахтаря більше часу: "Я допомагаю Віктору освоїтися. Це непросто, йому потрібно вивчити мову, зрозуміти італійський футбол. Він буде готовий до наступного сезону. Коваленко – сильний гравець".
Родині Маліновського дуже комфортно у Бергамо. Його дружина Роксана не приховує свого захоплення цим містом, тут народилася його донечка Олівія. Руслан переконує, що немає речей, які б змушували його сім'ю сумувати: "Моя дружина Роксана любить вашу країну. А моя дочка Олівія народилася тут: в лікарні їй відразу ж надягнули чорно-синю міні-футболку. Ми – з Бергамо. Роксана, Олівія і... Богиня (прізвисько Аталанти – прим. Футбол 24). Я благословенний серед жінок".
БЛІЦ
У кого найсильніший удар в Аталанті?
У мене та Мурієля.
Хто найшвидший?
Ромеро та Паломіно.
Найвеселіший?
Мюрієль, безумовно.
А наймодніший?
Голліні одержимий зовнішнім виглядом. Але іноді він перебільшує: я б ніколи не став носити щось подібне.
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