Нападающий Полесья Луифер Эрнандес только в марте перебрался в Украину, но уже имеет неплохие успехи в понимании солов'їної.

"Я не знаю, как это назвать – то ли способность, то ли талант. Но когда я слышу, как вокруг разговаривают, то мне как-то легко запоминаются слова. Кстати, мне очень нравится, как звучит ваша речь. Очень хорошая речь.

Полесье усилилось венесуэльским форвардом

"Добре", "ліва", "права", "дякую" – это те слова, которые вспоминаются в первую очередь. Есть и другие, они буквально крутятся на языке, но так быстро не могу сказать", – приводит слова Луифера Эрнандеса официальный сайт Полесья.

Добавим, что венесуэльский форвард присоединился к житомирянам 12 марта, в последний день трансферного окна в Украине. 22-летний игрок подписал контракт на 4,5 года. По информации Transfermarkt, Эрнандес обошелся житомирянам в 1 млн евро.

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