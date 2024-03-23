Украинские клубы решили заполнить международную паузу товарищескими матчами. Читайте отчет о двух из них на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Кривбасс – Александрия – 5:2

Голы: Твердохлеб, Кожушко, Лунев, По, Принс – Кулаков (дубль)

Полесье – Штурм (Иванков) – 3:1

Голы: Петряк, Грицук, 29, Эрнандес, 49 –?

Верес в товарищеском матче потерпел поражение от экс-чемпиона Германии, Заря одолела Оболонь

Кривбасс в Кривом Роге встречался с Александрией. По договоренности сторон спарринг проходил в непривычном формате – 4 тайма по 30 минут. Сильнее в этом противостоянии стали подопечные Юрия Вернидуба, которым удалось набросать сопернику 5 голов. Ротань и Ко ответили дублем Андрея Кулакова.

В еще одной игре Полесье одолело любительский Штурм из Иванкива. Игра проходила на центральном стадионе в Житомире. Счет открыл новичок Иван Петряк, забив свой первый гол в футболке "полесских волков". В середине тайма преимущество житомирян удвоил Василий Грицук, а сразу после перерыва Луифер Эрнандес снял вопрос о победителе. Штурм смог оформить лишь гол престижа.