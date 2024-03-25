Нападник Полісся Луїфер Ернандес лише у березні перебрався до України, але вже має непогані успіхи у розумінні солов'їної.

"Я не знаю, як це назвати – чи здібність, чи талант. Але коли я чую, як навкруги розмовляють, то мені якось легко запам’ятовуються слова. До речі, мені дуже подобається, як звучить ваша мова. Дуже гарна мова.

Полісся посилилося венесуельським форвардом

"Добре", "ліва", "права", "дякую" – це ті слова, які згадуються найперше. Є й інші, вони буквально крутяться на язиці, але так швидко не можу сказати", – наводить слова Луїфера Ернандеса офіційний сайт Полісся.

Додамо, що венесуельський форвард приєднався до житомирян 12 березня, в останній день трансферного вікна в Україні. 22-річний гравець підписав контракт на 4,5 роки. За інформацією Transfermarkt, Ернандес обійшовся житомирянам у 1 млн євро.

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