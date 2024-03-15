ЛНЗ в Telegram-канале сообщил, что Тилль был вызван в сборную Люксембурга на ближайшие матчи. Интересно, что он является первым игроком черкасского клуба в истории, который получил вызов в национальную команду.

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Отмечается, что Оливье в ближайшее время присоединится к расположению сборной Люксембурга, из-за чего пропустит игру с Минаем (запланирована на 23 марта).

К слову, сборная Люксембурга сойдется в поединке с Грузией 21 марта за возможность поехать на Евро-2024. Победитель поборется с триумфатором пары Греция – Казахстан в битве за путевку на турнир.

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