ЛНЗ в Telegram-каналі повідомив, що Тілль був викликаний до збірної Люксембургу на найближчі матчі. Цікаво, що він є першим гравцем черкаського клубу в історії, який отримав виклик до національної команди.

Збірна України розпочала збори в Іспанії – один із легіонерів уже приєднався до команди

Зазначається, що Олів'є найближчим часом приєднається до розташування збірної Люксембургу, через що пропустить гру з Минаєм (запланована на 23 березня).

До слова, збірна Люксембургу зійдеться у двобої з Грузією 21 березня за можливість поїхати на Євро-2024. Переможець побореться з тріумфатором пари Греція – Казахстан у битві за путівку на турнір.

СК Дніпро-1 розписав нічию з ЛНЗ – сейви Волинця врятували від ганьби, Ківінда отримав чергову зворотню заміну