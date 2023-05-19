"Самое страшное, что видел в Украине? О, сначала в Украине каждый день было страшно и непривычно. Едешь, смотришь на разбитые дома – к этому нельзя привыкнуть. Особенно, когда от отца слышал, что есть война. Я никогда в жизни раньше не слышал сирен и не знал, что такое комендантский час. Что делать? Как себя вести?

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Но меня поражает мужество украинцев, как они даже во время войны невероятными усилиями сохраняют нормальную жизнь. Могу сказать украинцам только "спасибо" за то, как они заботятся друг о друге, обо всех людях, кто рядом.

Конечно, вся семья запомнила югославскую войну. Она коснулась нас. Мой папа служил в боснийской армии, два месяца был в коме. Я тогда был совсем маленький, этого не знал, и только позже отец рассказал мне, что он пережил. Даже спустя годы, мне уже было 25-ть, но трудно было это все слышать и понимать. О войне никто не может сказать ничего хорошего – она несет только плохое.

Поэтому я понимаю вас, украинцев. И не могу понять, когда убивают людей, чего добиваются россияне? Желаю Украине, чтобы все быстрее закончилось и все было нормально", – поделился Капич в интервью Украинскому футболу.

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