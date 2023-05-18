Известный украинский полузащитник Михаил Кополовец рассказал, как помогает украинской армии, а также камня на камне не оставил от уровня УПЛ.

Бывший игрок львовских Карпат и Миная Михаил Кополовец в эксклюзивном интервью "Футбол 24" поделился мыслями относительно нынешнего состояния украинского чемпионата.

Известный правдоруб раскритиковал судейство и методы, которыми лидеры УПЛ пользуются в борьбе за чемпионство и признался, почему перестал смотреть матчи отечественного первенства. Не оставил без внимания Михаил и позорную ситуацию с отсутствием главного тренера в сборной Украины, а также определил лучшего украинского легионера. Подробнее об этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Флаг Украины для Реброва за 2 млн гривен, преимущество Роналду над Месси – интервью с MamaRika