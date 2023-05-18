НК Верес не сможет рассчитывать на болельщиков на игре с Шахтером, с которыми планировали провести флешмоб в поддержку ВСУ.

"Народный клуб Верес планировал на матче против Шахтера поддержать Вооруженные силы Украины и организовать флешмоб с флагом Украины и буквами ВСУ. Но в футбольном сообществе и многих медиа такое желание нашего клуба вызвало значительный резонанс.

Шахтер и Верес получили наказание за присутствие болельщиков на стадионах

Сегодня футбольные инстанции предупредили Верес, что матч не начнется, если на трибуне соберутся люди для флешмоба. Также с клуба могут быть сняты очки в турнирной таблице.

Нас удивляет, что в театрах, ТРЦ, гипермаркетах, концертах могут собираться одновременно тысячи людей в закрытом помещении, а присутствие несколько сотен человек на огромном стадионе – запрещено. Но есть регламент, хотя, по нашему мнению, он должен быть откорректирован.

Верес продолжает отстаивать позицию, что на официальных матчах должен быть определенный процент зрителей и партнеров клуба. Иначе, непонятно для чего проводить чемпионаты. Клубы играют для болельщиков, или для самих себя? Мы вернем все средства болельщикам-участникам флешмоба", – говорится на официальном сайте Вереса.

К слову, Шахтер и Верес были наказаны за присутствие болельщиков на стадионах, поскольку это запрещено регламентом УПЛ. Поединок Верес – Шахтер запланирован на завтра, 19 мая, начало в 17:00.

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