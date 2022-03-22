26-летний нидерландец ганского происхождения стал игроком клуба Ерв, где будет выступать на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба норвежцев .

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Антви только в конце января перешел в Ингулец. Ерв ​​тогда тоже претендовал на вингера, но он решил выбрать Украину для продолжения карьеры. Как только началась война, норвежцы мгновенно воспользовались разрешением ФИФА на подписание игроков из УПЛ.

Генеральный менеджер Джон Оле Рейнхардсен в восторге от трансфера: "Родни – фантастический игрок с такими же навыками. Мы с нетерпением ждем встречи на стадионе".

К слову, легионер перед заключением контракта принял участие в двух товарищеских матчах Ерва, в которых успел отличиться двумя голами и великолепной игрой.