Рангель официально покинул Ворсклу и перебрался в Сабах
Нападающий Ворсклы Лукас Рангель нашел новый клуб к концу сезона.
Сабах на своем официальном сайте сообщил о приходе Рангеля до конца сезона. Форвард будет выступать за новую команду под 73-м номером.
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Азербайджанский клуб не сообщает об условиях трансфера – скорее всего Рангель перебрался в Сабах на правах аренды до конца сезона, после чего должен вернуться в Ворсклу.
Напомним, футболисты чемпионата Украины получили разрешение от ФИФА присоединиться к клубам из других стран из-за войны – после завершения сезона они должны вернуться назад.
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