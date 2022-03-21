Сабах на своем официальном сайте сообщил о приходе Рангеля до конца сезона. Форвард будет выступать за новую команду под 73-м номером.

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Азербайджанский клуб не сообщает об условиях трансфера – скорее всего Рангель перебрался в Сабах на правах аренды до конца сезона, после чего должен вернуться в Ворсклу.

Напомним, футболисты чемпионата Украины получили разрешение от ФИФА присоединиться к клубам из других стран из-за войны – после завершения сезона они должны вернуться назад.

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