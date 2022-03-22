26-річний нідерландець ганського походження став гравцем клубу Єрв, де виступатиме на правах оренди до кінця сезону, повідомляє прес-служба норвежців.

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Антві лише в січня перейшов в Інгулець. Єрв тоді теж претендував на вінгера, але він вирішив обрати Україну задля продовження кар'єри. Як тільки почалась війна, норвежці миттєво скористались дозволом ФІФА на підписання гравців з УПЛ.

Генеральний менеджер Джон Оле Рейнхардсен у захваті від трансферу: "Родні – фантастичний гравець з такими ж навичками. Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі на стадіоні".

До слова, легіонер перед укладенням контракту взяв участь у двох товариських матчах Єрва, в яких встиг відзначитись двома голами й чудовою грою.

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