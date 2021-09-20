Легионер Динамо женился на украинке – игроки киевлян зажгли на свадьбе
Защитник Динамо Томаш Кендзера больше не холостяк. На выходных поляк отгулял свадьбу.
Избранницей Кендзеры стала украинка Виктория Стецык. Известно, что девушка никогда серьезно не увлекалась футболом. Болеет исключительно за команды, в которых играет ее новоиспеченный муж.
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Пара начала встречаться в 2017 году, когда поляк перебрался в Динамо. Накануне Томаш и Виктория поженились. На праздновании, что ожидаемо, было немало футбольных гостей.
В частности, на фото и видео, которые уже разлетелись по соцсетях, можно заметить Дениса Гармаша, Николая Шапаренко и Беньямина Вербича. У последнего, кстати, не так давно родился сын от украинской модели.
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