Защитник Динамо Томаш Кендзера больше не холостяк. На выходных поляк отгулял свадьбу.

Избранницей Кендзеры стала украинка Виктория Стецык. Известно, что девушка никогда серьезно не увлекалась футболом. Болеет исключительно за команды, в которых играет ее новоиспеченный муж.

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Пара начала встречаться в 2017 году, когда поляк перебрался в Динамо. Накануне Томаш и Виктория поженились. На праздновании, что ожидаемо, было немало футбольных гостей.

В частности, на фото и видео, которые уже разлетелись по соцсетях, можно заметить Дениса Гармаша, Николая Шапаренко и Беньямина Вербича. У последнего, кстати, не так давно родился сын от украинской модели.

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