Вингер Динамо Беньямин Вербич привлек к себе внимание, но отнюдь не футбольными делами.

Словенец попал на видео, где он в экстравагантном наряде танцует на вечеринке. Кроме этого, у Вербича видно в руке сигарету.

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Отмечается, что Беньямин организовал вечеринку, на которую пригласил своих друзей, заказав для них отдельный чартерный рейс. Гостей же развлекала сербская поп-певица Катарина Живкович. Добавим, что недавно у Вербича и его девушки – Альвины Царенко – родился мальчик.

В текущем сезоне словенец сыграл лишь 27 минут в составе Динамо, не записав в свой актив результативных действий.

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