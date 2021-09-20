Легіонер Динамо одружився з українкою – гравці киян запалили на весіллі
Захисник Динамо Томаш Кендзьора більше не холостяк. На вихідних поляк відсвяткував весілля.
Обраницею Кендзьори стала українка Вікторія Стецик. Відомо, що дівчина ніколи серйозно не захоплювалася футболом. Уболіває виключно за команди, у яких грає її новоспечений чоловік.
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Пара почала зустрічатися у 2017 році, коли поляк перебрався у Динамо. Напередодні Томаш та Вікторія взяли шлюб. На святкуванні, що очікувано, було чимало футбольних гостей.
Зокрема, на фото і відео, які вже розлетілися соцмережами, можна помітити Дениса Гармаша, Миколу Шапаренка та Беньяміна Вербіча. В останнього, до речі, не так давно народився син від української моделі.
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