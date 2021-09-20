Захисник Динамо Томаш Кендзьора більше не холостяк. На вихідних поляк відсвяткував весілля.

Обраницею Кендзьори стала українка Вікторія Стецик. Відомо, що дівчина ніколи серйозно не захоплювалася футболом. Уболіває виключно за команди, у яких грає її новоспечений чоловік.

Вербіч влаштував гучну вечірку в Києві – легіонер Динамо орендував чартер для друзів та запросив балканську поп-зірку

Пара почала зустрічатися у 2017 році, коли поляк перебрався у Динамо. Напередодні Томаш та Вікторія взяли шлюб. На святкуванні, що очікувано, було чимало футбольних гостей.

Зокрема, на фото і відео, які вже розлетілися соцмережами, можна помітити Дениса Гармаша, Миколу Шапаренка та Беньяміна Вербіча. В останнього, до речі, не так давно народився син від української моделі.

Динамо – Олександрія: VAR віддав Луческу "борг" за ЛЧ, феномен Гармаша і важка перемога киян перед Суперкубком