Вингер Сабаха Кахим Пэррис, права на которого принадлежат Динамо, классным голом приобщился к победе своей команды над аутсайдером первенства – Кяпазом.

Пэррис сравнял счет на 37-й минуте матча между Сабахом и Кяпазом. Ямаец получил в штрафной длинную передачу с левого фланга. Вингер Динамо одним касанием обработал мяч, но защитники начали сближаться с Пэррисом. Кахим классно вышел из этой ситуации, вторым касанием пробив "за шиворот" голкиперу под дальнюю штангу.

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Отметим, что этот гол Перриса помог Сабаху одержать победу – игра завершилась со счетом 3:2 в пользу команды легионера Динамо.

Таким образом, Сабах набрал 31 балл, поднявшись на седьмое место. Кяпаз остался предпоследним, девятым, с 20 очками. Добавим, что Пэррис забил свой первый гол в Азербайджане.

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