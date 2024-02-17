Вінгер Сабаха Кахім Перріс, права на якого належать Динамо, класним голом долучився до перемоги своєї команди над аутсайдером першості – Кяпазом.

Перріс зрівняв рахунок на 37-й хвилині матчу між Сабахом та Кяпазом. Ямаєць отримав у штрафному довгу передачу з лівого флангу. Вінгер Динамо одним дотиком обробив м'яч, але захисники почали зближуватись з Перрісом. Кахім класно вийшов з цієї ситуації, другим дотиком пробивши "за комірець" голкіперу під дальню стійку.

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Відзначимо, що цей гол Перріса допоміг Сабаху здобути перемогу – гра завершилась з рахунком 3:2 на користь команди легіонера Динамо.

Таким чином, Сабах набрав 31 бал, піднявшись на сьоме місце. Кяпаз залишився передостаннім, дев'ятим, з 20 очками. Додамо, що Перріс забив свій перший гол в Азербайджані.

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