"Мне хорошо в этой команде. Салоники – очень хорошее место для жизни, поэтому я счастлив. В каждом клубе, за который я играл, я выигрывал какой-нибудь трофей. Надеюсь, у ПАОК тоже все получится".

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У нас очень хорошая команда, мы хорошо играем, поэтому все у нас впереди", – сказал Кендзера в интервью Łączy nas piłka.

В текущем сезоне Томаш Кендзера сыграл за ПАОК 17 поединков во всех официальных турнирах, где отметился единственным голом. Действующее арендное соглашение поляка с ПАОК завершается летом 2024 года.

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