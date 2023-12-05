Сотрудничество 23-летнего полузащитника с Андерлехтом должно завершиться уже в январе, сообщает Lavenir.

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Летом Лонвейк отказался возвращаться в Украину, и Динамо отпустило его в годовую аренду с правом выкупа. Андерлехт подписывал Джастина как замену травмированному Яру Версхарену. Впрочем, Лонвейк также регулярно оказывался в лазарете, наиграв за 5 месяцев 39 минут в 3 матчах.

Агенты хавбека ищут ему новый клуб, и спрос в Европе якобы есть. Динамо не будет мешать, чтобы Лонвейк попытался вернуться к лучшей форме и в будущем принес хоть какую-то компенсацию.

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