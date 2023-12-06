"Мені добре в цій команді. Салоніки – дуже гарне місце для життя, тому я щасливий. У кожному клубі, за який я грав, я вигравав який-небудь трофей. Сподіваюся, у ПАОК теж усе вийде.

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У нас дуже хороша команда, ми добре граємо, тому все у нас попереду", – сказав Кендзьора в інтерв'ю Łączy nas piłka.

У поточному сезоні Томаш Кендзьора зіграв за ПАОК 17 поєдинків у всіх офіційних турнірах, де відзначився одиним голом. Чинна орендна угода поляка з ПАОКом завершується влітку 2024 року.

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