В 13 туре колумбийского чемпионата клуб 24-летнего венисуэльца принимал Санта-Фе. Эрик Рамирес не попал в стартовый состав Атлетико Насьональ, но появился на поле во втором тайме.

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Нападающему, права на которого принадлежат киевскому Динамо, понадобилось всего четыре минуты, чтобы отличиться во встрече. После подачу углового Рамирес классно выпрыгнул и головой отправил мяч в ворота. В итоге Атлетико Насьональ победил со счетом 3:0.

Эрик Рамирес сыграл за колумбийскую команду в 13 матчах, в которых забил четыре гола. Напомним, что Атлетико Насьональ имеет право выкупа нападающего у Динамо.

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