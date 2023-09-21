Английские клубы проиграли борьбу Динамо в попытке подписать двух украинских талантов
Колония украинцев на Туманном Альбионе могла пополниться очередными нашими соотечественниками.
Сразу два игрока Динамо U-19 – защитник Тарас Михавко и форвард Владислав Герич – были близки к продолжению карьеры в Англии, сообщает Sport.ua.
Динамо усилилось двумя игроками Львова
По информации источника, в услугах Михавко был заинтересован Сандерленд, который уже даже приобрел билет для игрока и был готов подписать его для молодежной команды без просмотра. К слову, в составе "черных котов" уже выступают два украинца – форварды Назарий Русин и Тимур Тутеров.
Владислава Герича в своем составе хотел видеть еще один представитель Чемпионшипа – Престон.
Напомним, летом оба игрока перебрались из Львова, который прекратил существование, в Динамо, и сейчас стабильно выступают в юношеском первенстве.
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