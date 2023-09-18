Постоянные переносы матчей ради еврокубков привели к тому, что Динамо подошло к 7-му туру УПЛ с тремя играми в активе. Последний раз киевляне выступали в чемпионате месяц назад – с тех пор многое изменилось. Сидорчук уехал в Бельгию, Шапаренко травмировался, а вместе с ним в лазарет загремели Тымчик, Вивчаренко и Шепелев. Кроме того, новым капитаном стал Буяльский.

Победа Динамо с привкусом скандала в видеообзоре матча с Ворсклой – 2:0

Экзаменовать "бело-синих" в Киеве должна была Ворскла, которая набрала 3-матчевую победную ходу. Подопечные Виктора Скрипника демонстрируют самую высокую интенсивность игры без мяча в УПЛ – а это могло создать серьезные проблемы для Динамо, учитывая обновления в составе гранда. В центре поля появились Бражко и Андриевский, а дисквалифицированного Сироту заменил Биловар.

К сожалению, Ворскла в первые полчаса тотально разочаровала. Полтавчане отказались от давления, пытаясь отстояться в среднем и низком блоках. Динамо же преодолевало его настолько легко, что моменты посыпались с первых секунд. Удары Караваева и Волошина не составили особых проблем для Исенко, а вот комбинация на 5-й минуте завершилась взятием его ворот.

Гол оказался эффектным. Дубинчак с левого фланга отдал передачу на линию полукруга, откуда Ванат сыграл пяткой в касание на Волошина. Назар же пролетел мимо двух защитников и реализовал выход один на один – 1:0!

Еще через минуту Дубинчак мог удвоить преимущество киевлян, пробив метров с 20-ти в ближнюю девятку, однако Исенко парировал. На 15-й же выстрел Бражко попал в Ваната, расположенного в штрафной – Владислав сразу же попытался закрутить мяч в дальний угол, но не попал. В конце концов, на 20-й минуте дело дошло и до второго гола.

Дубинчак выполнил классную заброску на левый край штрафной, куда неожиданно ворвался Биловар. Кристан сбросил мяч на Ваната, а тот замкнул – впрочем, счастье "бело-синих" длилось недолго. VAR заметил офсайд у Владислава, поэтому гол не засчитали.

Арбитраж не помогал обеим командам. Так, на 28-й минуте Ворскла могла остаться в меньшинстве за грубый фол Тьяго Сантаны против Ваната. Впрочем, Ярослав Козык оценил кунг-фу только желтой карточкой.

А на 37-й Ворскла претендовала на пенальти за игру рукой в исполнении Ярмоленко. Впрочем, Ярослав Козык не пошел смотреть повтор, доверившись комментариям в наушнике. 11-метровый не назначили.

В общем, в стартовые полчаса Динамо выглядело невероятно убедительно. Полтавчан откровенно разрывали. Возможно, где-то не хватало сыгранности между Бражко и линией нападения, но в целом передачи киевлян проходили сквозь блок Ворсклы, как нож сквозь масло. Впрочем, вся эта красота развеялась в последней 15-минутке первого тайма.

Ворскла вспомнила о высокой интенсивности и начала прессинговать. При таком рисунке начали ошибаться и опорники, и центрбеки "бело-синих". Игра стала более нервной, но с креативом у подопечных Виктора Скрипника не сложилось – до перерыва они огрызнулись только ударом со стандарта в ближний угол, который нанес Корниенко. Мяч рикошетом от стенки попал во внешнюю сторону сетки.

В начале второго тайма Ворскла уже начала давить в привычном режиме, что существенно сказалось на качестве билд-апа Динамо. Точность пасов падала, переходных фаз стало больше. Впрочем, кардинально изменить характер встречи полтавчанам не удалось – киевляне выходили из-под давления и уже на 49-й минуте могли закрывать игру.

Ванат обыгрался с Ярмоленко в центре поля и разрезной передачей вывел Андрея один на один. Исенко спас "зелено-белых"! Еще через две минуты заброса на правый край штрафной и попытка обыграться завершилась отскоком на дальнюю штангу – Волошин успел к мячу и пробил, однако Исенко выручил и здесь!

Ворскла огрызнулась на 53-й минуте, когда Кане открылся перед штрафной, принял пас от Павлюка и пробил в дальний нижний угол. Динамо спас каркас ворот! Сразу после этого произошел угловой, который замыкал Скляр – мяч прошел над перекладиной, но был фол в атаке.

Хозяева ответили классным слаломом Волошина с проникающим пасом на Ваната – Владислав отклеился от Павлюка и пробил с острого угла, снова заставив Исенко выручать Ворсклу. После этого команды перестали создавать реальные моменты, хотя сам смысл игры оставался постоянным. Динамо демонстрировало высокое качество продвижений мяча, но время от времени подвергалось контратакам.

До 80-х минут вспоминается только лонгшот свежего Кабаева, после которого мяч попал в штангу. Впрочем, ближе к эндшпилю матча подопечные Мирчи Луческу все активнее находили пространство за спинами защитников. Некоторое время оборона гостей держалась, однако на 83-й минуте Динамо таки поймало соперника.

Пердута решил сместиться с правого фланга в центр, однако Андриевский отобрал у него мяч. Буяльский же подхватил сферу и сразу же дал передачу на ход свежему Бенито – Олабиран убежал от Павлюка на свидание с Исенко, обошел голкипера, окончательно качнул Павлюка и пробил в пустые. 2:0!

Правда, в соцсетях Ворсклы задаются вопросом – а не было ли фола против Пердуты?

Этот гол поставил точку во встрече, хотя на последних минутах киевляне могли и разгром устроить. Динамо праздновало уверенную победу над Ворсклой, набрав 9 очков и поднявшись на седьмую позицию в турнирной таблице УПЛ. Ворскла идет девятой с аналогичным количеством зачетных баллов.

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