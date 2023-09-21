В 13 турі колумбійського чемпіонату клуб 24-річного венисуельця приймав Санта-Фе. Ерік Рамірес не потрапив до стартового складу Атлетіко Насьйональ, але з'явився на полі у другому таймі.

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Нападнику, права на якого належать київському Динамо, знадобилося лише чотири хвилини, щоб відзначитися у зустрічі. Після подачу кутового Рамірес класно вистрибнув і головою відправив м'яч у ворота. У підсумку Атлетіко Насьйональ переміг з рахунком 3:0.

Ерік Рамірес зіграв за колумбійську команду в 13 матчах, в яких забив чотири голи. Нагадаємо, що Атлетіко Насьйональ має право викупу нападника у Динамо.

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