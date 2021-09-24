Киевский коллектив получил отличные новости. Эрик Рамирес уже понемногу приходит в себя после печальной болезни.

Самоизоляция 22-летнего венесуэльца завершилась. Форвард уже вернулся в Киев и успел погулять. Кадром он поделился в своем Instagram.

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Напомним, коронавирус Рамирес подхватил в лагере сборной Венесуэлы, но на изоляции оставался в Парагвае. Болезнь же протекала без осложнений.

Эрик Рамирес перебрался в Киев в конце июля. В его активе 2 матча в украинской Премьер-лиге, гол и результативная передача.

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