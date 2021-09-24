Легионер Динамо поборол коронавирус и вернулся в Киев
20:55 - Читати українською
Киевский коллектив получил отличные новости. Эрик Рамирес уже понемногу приходит в себя после печальной болезни.
Самоизоляция 22-летнего венесуэльца завершилась. Форвард уже вернулся в Киев и успел погулять. Кадром он поделился в своем Instagram.
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Напомним, коронавирус Рамирес подхватил в лагере сборной Венесуэлы, но на изоляции оставался в Парагвае. Болезнь же протекала без осложнений.
Эрик Рамирес перебрался в Киев в конце июля. В его активе 2 матча в украинской Премьер-лиге, гол и результативная передача.
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