Київський колектив отримав чудові новини. Ерік Рамірес вже потроху оговтується від сумнозвісної хвороби.

Самоізоляція 22-річного венесуельця завершилась. Форвард вже повернувся у Київ та встиг погуляти столицею. Кадром він поділився у своєму Instagram.

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Нагадаємо, коронавірус Рамірес підхопив у таборі збірної Венесуели, але на ізоляції залишався в Парагваї. Хвороба ж протікала без жодних ускладнень.

Ерік Рамірес перебрався до Києва наприкінці липня. У його активі 2 матчі в українській Прем'єр-лізі, гол та результативна передача.

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