Шахтер легко переиграл Динамо в матче за Суперкубок Украины-2021. Острый разбор полетов в соцсетях – читайте на "Футбол 24".

Де Дзерби завоевывает первый трофей на украинской земле. Итальянский специалист, которого безжалостно критиковали после Шерифа, не имел проблем в дебютной тренерской дуэли с опытнейшим Луческу. Известные эксперты уже говорят о начале новой победной эры в Шахтере, однако поклонники киевского клуба не спешат складывать оружие.

Шахтер – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов впервые разглядел потенциал нового Шахтера. Зато Динамо, по его мнению, провело худший матч года.

Стиль игры Де Дзерби нравится далеко не всем. Агент и менеджер Вячеслав Заховайло снова отметил "стоячий футбол" дончан.

Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко пытается копать глубже – Мариуполь вроде "помог" Шахтеру выиграть Суперкубок.

Обозреватель Tribuna.com Александр Сажко – о лучшем матче Де Дзерби в Шахтере.

Степаненко, Марлос, Траоре и Пятов – главные герои Шахтера в классическом, пишет блогер Олег Барков.

Шеф-редактор Футбол 24 Олег Бабий уже волнуется из-за Динамо в Мюнхене. Будут погромы в ЛЧ?

Шахтер был сильнее, а Динамо нет никаких оправданий, считает главред журнала Футбол Артем Франков.

Наш скаут в Италии Алекс Великих объясняет, почему тактика Луческу не сработала.

Наконец – немного юмора от блогера Михаила Смолова.

Шахтер – Динамо: Суперкубок сюрпризов – дебютная дуэль Де Дзерби с Луческу интригует и обнажает серьезные проблемы