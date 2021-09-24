Главный тренер киевлян Мирча Луческу определился с обоймой игроков, которые смогут принять участие в поединке 9-го тура украинской Премьер-лиги.

Сегодня "бело-синие" с тренерским штабом вылетели во Львов на поединок с Рухом. Луческу взял с собой 22-х футболистов, сообщает пресс-служба Динамо.

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В заявке на поединке отсутствует лидер киевлян Виталий Буяльский. 28-летний хавбек будет пропускать встречу с львовянами из-за перебора желтых карточек.

Список динамовцев на матч против Руха:

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет;

Защитники: Миколенко, Шабанов, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера;

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Вербич;

Нападающие: Шкурин, Супряга, Витиньо.

К слову, противостояние Динамо и Руха состоится уже завтра, 25 сентября, на Арене Львов. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

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