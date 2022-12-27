Полузащитник Динамо Витиньо, выступавший на правах аренды за Атлетико Паранаэнсе, может попробовать свои силы в чемпионате Испании.

Аренда Витиньо в Атлетико Паранаэнсе завершается уже 31 декабря, из-за чего бразилец должен вернуться в Динамо. Впрочем, у вингера есть интересный вариант продолжения карьеры – Севилья, сообщает vamosmisevillafc.

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Андалусийцы рассчитывают взять Витиньо в аренду, но имеют серьезных соперников – Бенфику и Аякс. Помочь переходу может правило ФИФА, из-за которого куча легионеров из украинских клубов покинула нашу страну.

К слову, Витиньо после перехода в Атлетико Паранаэнсе сыграл в 35 поединках, отличившись 2 голами и 2 результативными передачами.

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