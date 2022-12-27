Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо продолжит карьеру в Ливерпуле.

ПСВ и Ливерпуль достигли договоренности о предстоящем переходе Коди Гакпо. 23-летний нападающий немедленно отправится в Англию, где пройдет необходимые формальности для завершения перехода, информирует официальный сайт ПСВ.

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Оба клуба не стали делать официальных заявлений о стоимости трансфера. "Но это рекордный трансфер для ПСВ", – сказал генеральный менеджер нидерландского клуба Марсель Брандс.

Согласно Eindhovens Dagblad, ПСВ может заменить Гакпо либо форвардом АЗ Йеспером Карлссоном, либо вингером киевского Динамо Виктором Цыганковым.

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