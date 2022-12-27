Півзахисник Динамо Вітінью, який виступав на правах оренди за Атлетіко Паранаенсе, може спробувати свої сили в чемпіонаті Іспанії.

Оренда Вітінью в Атлетіко Паранаенсе завершується вже 31 грудня, через що бразилець має повернутись до Динамо. Втім, у вінгера є цікавий варіант продовження кар'єри – Севілья, повідомляє vamosmisevillafc.

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Андалусійці розраховують взяти Вітінью в оренду, але мають серйозних суперників – Бенфіку та Аякс. Допомогти переходу може правило ФІФА, через яке купа легіонерів з українських клубів покинули нашу країну.

До слова, Вітінью після переходу в Атлетіко Паранаенсе зіграв у 35 поєдинках, відзначившись 2 голами та 2 результативними передачами.

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