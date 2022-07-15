"Це було нелегке рішення, тому що моя сім’я була стурбована ситуацією в Україні. Але щодо мене, я дуже хотів повернутись, тому вони підтримали мене.

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Мене дуже добре прийняли у команді. Я спілкуюсь з усіма, всі хлопці відкриті та доброзичливі. Все йде чудово.

На жаль, поки що мені не вдалось побачити Чорне море – у нас дуже насичений графік тренувань. Але сподіваюсь, що дуже скоро це станеться. Хотілось би не тільки його побачити, але й поплавати в ньому, коли це буде дозволено", – цитує Джеймса клубна прес-служба.

Нагадаємо, у лютому 2022-го Манджрекар перейшов у Чорноморець на правах оренди з Вайле, однак через війну не провів за "моряків" жодного матчу і повернувся у данський клуб. Наприкінці червня Джеймс знову приєднався до одеситів.

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