"Помните "Манджрекар. Джеймс Манджрекар"? Да, это наш легионер. Действительно, это лицо вам уже знакомо. И мы действительно разорвали с ним контракт... но уже подписали новый!

Черноморец подписал контракт с легионером, который лишь вчера покинул одесский клуб

Джеймс подписал свой первый контракт с Черноморцем в феврале. Это был контракт на аренду, который вскоре пришлось прекратить в связи с войной. Джеймс вернулся в датский Вайле, с которым у него были основные контрактные обязательства. Но так скучал по Черноморцу, что, вопреки здравому смыслу, попрощался с безопасной Европой и вернулся в Украину.

Что это, если не стальные нервы и настоящая поддержка команды в непростые времена? Так что давайте снова поздравим этого отважного канадца, рост которого более 190 см и широкие плечи могут стать непроходимой защитной стеной нашей команды", – сообщила пресс-служба Черноморца.

Напомним, Джеймс перешел в Черноморец на правах аренды из Вайле зимой, однако из-за войны не провел за "моряков" ни одного матча и вернулся в датский клуб.

Россия напала на Украину: Динамо пытается удержать игроков, у Шахтера первое усиление для нового тренера (LIVE)