"Была встреча между Суркисом и Милевским. Я не знаю, на какую должность. То ли детским тренером, то ли на какой-нибудь административный пост.

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Суркис сказал, что обязательно поможет Артёму с работой. И это обязательно будет футбольный клуб Динамо. После полной реабилитации он рассчитывает на него как на работника Динамо. О конкретной должности не знаю", – сказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, 38-летний Милевский испытывал серьезные проблемы со здоровьем, но товарищи уговорили его согласиться на лечение, которое оплатил Игорь Суркис. Именитый нападающий провел в структуре Динамо 11 лет (2002-2013).

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