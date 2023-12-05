Співпраця 23-річного півзахисника з Андерлехтом повинна завершитися вже у січні, інформує Lavenir.

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Влітку Лонвейк відмовився повертатися в Україну, і Динамо відпустило його в річну оренду з правом викупу. Андерлехт підписував Джастіна як підміну травмованому Ярі Версхарену. Втім, Лонвейк також регулярно опинявся в лазареті, награвши за 5 місяців 39 хвилин у 3 матчах.

Агенти хавбека шукають йому новий клуб, і попит у Європі нібито є. Динамо не буде стояти на заваді, щоб Лонвейк спробував повернутися до найкращої форми і в майбутному приніс бодай якусь компенсацію.

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