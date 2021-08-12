"Армейцы" вернулись к кандидатуре украинского центрбека, сообщает Telegram-канал Рейс Киев – Амстердам.

Парамон с нами: легендарный фан Динамо вернулся в строй

Легия готова взять Шабанова в аренду на сезон. Украинец с нехваткой игрового времени в Динамо вероятно согласится на переезд. Польский гранд арендовал Шабанова во второй половине прошлого сезона – в Экстраклясе защитник смог завоевать место в основе (8 матчей), но затем вылетел из-за травмы до конца чемпионата.

К слову, ранее Динамо и СК Днепр-1 не могли договориться о переходе Шабанова из-за высокой зарплаты воспитанника киевского Арсенала.

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