Легія відновила інтерес до Шабанова, – джерело
Оборонець київського Динамо Артем Шабанов знову потрапив на радари варшавської Легії.
"Армійці" повернулися до кандидатури українського центрбека, повідомляє Telegram-канал Рейс Киев – Амстердам.
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Легія готова взяти Шабанова в оренду на сезон. Українець із браком ігрового часу в Динамо вірогідно погодиться на переїзд. Польський гранд орендував Шабанова в другій половині минулого сезону – в Екстраклясі оборонець зміг завоювати місце в основі (8 матчів), але потім вилетів через травму до кінця чемпіонату.
До слова, раніше Динамо і СК Дніпро-1 не могли домовитися щодо переходу Шабанова через високу зарплату вихованця київського Арсенала.
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