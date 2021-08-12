"Армійці" повернулися до кандидатури українського центрбека, повідомляє Telegram-канал Рейс Киев – Амстердам.

Парамон з нами: легендарний фан Динамо повернувся у стрій

Легія готова взяти Шабанова в оренду на сезон. Українець із браком ігрового часу в Динамо вірогідно погодиться на переїзд. Польський гранд орендував Шабанова в другій половині минулого сезону – в Екстраклясі оборонець зміг завоювати місце в основі (8 матчів), але потім вилетів через травму до кінця чемпіонату.

До слова, раніше Динамо і СК Дніпро-1 не могли домовитися щодо переходу Шабанова через високу зарплату вихованця київського Арсенала.

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