Суперфан "бело-синих" посетил матч против Миная, сообщает официальный сайт клуба.

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Парамон вместе со своим товарищем впервые после операции посетил поединок чемпиона Украины. В начале лета он оказался в больнице из-за падения головой на асфальт возле своего дома. После суток в коме Заборовский пришел в себя, однако потерял зрение и координацию движений. Расходы на хирургическое вмешательство на себя взяло Динамо. Пока Парамон передвигается в коляске.

Напомним, что Сергей Заборовский по прозвищу Парамон находился у истоков фанатского движения "бело-синих" в конце 70-х. По возвращении в команду Лобановского в 1996 году он стал талисманом киевлян.

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