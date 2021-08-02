Защитник Динамо Артем Шабанов может так и не оказаться в СК Днепр-1 до конца трансферного окна.

Клубы не могут найти компромисс в переговорах по 29-летнему игроку, сообщил Игорь Цыганык в эфире ЦиганикLIVE.

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Камнем преткновения стала слишком большая зарплата Шабанова. СК Днепр-1 не может позволить себе покрывать ее полностью, а Динамо не собирается брать на себя какую-то часть. Действующее соглашение центрбека с киевлянами рассчитано до конца 2021 года.

Добавим, что Динамо уже успело отдать двух своих игроков в аренду СК Днепр-1 – защитника Дубинчака и форварда Русина.

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