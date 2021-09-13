В конце матча Шленск заработал угловой, который пошел разыгрывать Виктор Гарсия. После розыгрыша стандарта защитники вынесли мяч из штрафной. Впрочем, сфера отскочила к испанцу, который находился в положении вне игры. Гарсия доиграл эпизод и забил гол, тогда как защитники выключились из игры.

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Как оказалось, виновником стал лайнсмен, который заранее поднял флажок, поскольку мяч был забит по всем правилам. Дело в том, что последнее касание к сфере совершил именно игрок Легии, поэтому офсайда у Гарсии не могло быть.

Пропущенный гол вызвал волну возмущения у игроков Легии. После матча взорвался ветеран Артур Боруц, который в соцсетях нецензурно выругался по эпизода. Интересно, что Легия потерпела уже второе поражение подряд в чемпионате и занимает 16 место.

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