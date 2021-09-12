Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин не смог помочь своей команде в матче Экстраклясы.

Украинский легионер Легии Игорь Харатин дебютировал за свой новый клуб. Наш полузащитник появился на поле в поединке 7-го тура чемпионата Польши против Шлёнска на 67-й минуте.

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26-летний футболист заменил Бартоша Слыша при счете 0:0. На 83-й минуте украинец получил желтую карточку, а уже через две минуты его команда пропустила гол, уступив в итоге 0:1.

Это поражение стало для Легии вторым подряд и третьим в сезоне и опустило команду на 15-ю строчку турнирной таблицы. От лидера первенства – Леха – действующий чемпион Польши отстает уже на 8 очков, однако имеет игру в запасе. К слову, бывший защитник Зари Джоэль Абу Ханна появился на поле лишь на 87-й минуте.

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