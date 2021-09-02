Ференцварош получил за Игоря Харатина 800 тысяч евро, а также может рассчитывать на дополнительные бонусы за успешные выступления украинца, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Харатин сделал амбициозное заявление после перехода в Легию

Игорь будет получать в новой команде около 25 тысяч евро в месяц, для сравнения, самый высокооплачиваемый игрок польского клуба Артур Енджейчик зарабатывает 45 тысяч.

Напомним, ради трансфера из Ференцвароша в Легию Харатин был вынужден отлучиться из лагеря сборной Украины и пропустил игру с казахами (2:2).

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