Наприкінці матчу Шльонск заробив кутовий, який пішов розігрувати Віктор Гарсія. Після розіграшу стандарту захисники винесли м'яч зі штрафного. Втім, сфера відскочила до іспанця, який перебував у положенні поза грою. Гарсія дограв епізод та забив гол, тоді як оборонці вимкнулись із гри.

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Як виявилось, винуватцем став лайнсмен, який заздалегідь підняв прапорець, оскільки м'яч був забитий за всіма правилами. Справа в тому, що останній дотик до сфери здійснив саме гравець Легії, тому офсайду в Гарсії не могло бути.

Пропущений гол викликав хвилю обурення у гравців Легії. Після матчу вибухнув ветеран Артур Боруц, який у соцмережах нецензурно вилаявся щодо епізоду. Цікаво, що Легія зазнала вже другої поспіль поразки у чемпіонаті та посідає 16 сходинку.

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