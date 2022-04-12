Легия – Динамо: поляки организовали красивый перформанс, чтобы поддержать Украину
Варшавская Легия и ее болельщики показали, как искренне поддерживают Украину.
Динамо проводит ряд благотворительных матчей в Европе. Первым соперником киевлян стала Легия. Хозяева оказались очень гостеприимными, подготовив яркое подтверждение, что их действительно волнует ситуация в Украине.
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Перед стартом матча в центре поля появилась иллюминация – карта Украины в ее неделимых границах. Кроме того, к перфомансу присоединились и болельщики, составившие на центральной трибуне мозаику гигантского флага нашего государства.
Напомним, что футболисты Динамо и Шахтера получили специальное разрешение уехать за границу, чтобы иметь возможность зарабатывать деньги, играя матчи с европейскими клубами. Собранные средства пойдут на помощь ВСУ и пострадавшим от войны.
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