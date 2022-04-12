Варшавська Легія та її уболівальники продемонстрували, як щиро підтримують Україну.

Динамо проводить низку благодійних матчів у Європі. Першим суперником киян стала Легія. Господарі виявилися надзвичайно гостинними, підготувавши яскраве підтвердження, що їх справді хвилює ситуація в Україні.

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Перед стартом матчу в центрі поля з'явилася ілюмінація – карта України в її неподільних кордонах. Окрім того, до перфомансу долучилися й уболівальники, які на центральній трибуні склали мозаїку гігантського прапора нашої держави.

Нагадаємо, що футболісти Динамо і Шахтаря отримали спеціальний дозвіл виїхати за кордон, щоб мати можливість заробляти гроші, граючи матчі з європейськими клубами. Зібрані кошти підуть на допомогу ЗСУ та тим, хто постраждав від війни.

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