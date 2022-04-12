В последний раз команда Луческу проводила товарищеский поединок еще 21 февраля, за несколько дней до начала войны, объявленной рашистскими преступниками, сорвавшими возобновление УПЛ 2021/22. Динамо победило тогда РФШ в волевом стиле. Матч, как и онлайн-трансляция Легия – Динамо на "Футбол 24" в этой новости, стартует в 21:30 по киевскому времени. Отмечаем дебютное появление в основе Беньямина Вербича, который на правах аренды перебрался в Варшаву из Киева и второй тайм должен отыграть за украинский клуб. В то же время капитаном Легии стал еще один экс-динамовец Игорь Харатин, полузащитник сборной Украины. Впервые после тяжелой травмы в стартовый состав попал экс-защитник Зори Джоэль Абу Ханна.

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Это 5 спарринг в истории противостояния отчетных соперников. Киевляне не выиграли ни одного из предыдущих, проиграв дважды. Из интересных моментов основы команды Луческу: возвращение Попова в стартовый состав, Ванат как основной центрфорвард, Дубинчак слева. Кроме этого, Томаш Кендзера, перебравшийся в другой польский клуб (Лех), сегодня в запасе и также может выйти на поле после перерыва.

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Буяльский, Шапаренко – Цыганков, Ванат, Антюх

Запасные: Бойко, Боль, Бурда, Вивчаренко, Шепелев, Кендзера, Кравченко, Бражко, Андриевский, Гармаш, Кулач, Беседин

W takim składzie rozpoczniemy #MeczOPokój



Kikolski – Skibicki, Hołownia, Abu Hanna, Mladenović – Kharatin, Celhaka – Kastrati, Muci, Verbić – Włodarczyk pic.twitter.com/e17W5FP7V3 — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) April 12, 2022

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