Легия – Динамо: онлайн-трансляция первого матча киевлян за 50 дней – капитан Харатин, Вербич за обе команды
Легия принимает Динамо в первой благотворительной игре ради поддержки Украины, пострадавшей от нашествия стада воров, насильников и убийц безоружных, которое величает себя армией России. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
В последний раз команда Луческу проводила товарищеский поединок еще 21 февраля, за несколько дней до начала войны, объявленной рашистскими преступниками, сорвавшими возобновление УПЛ 2021/22. Динамо победило тогда РФШ в волевом стиле. Матч, как и онлайн-трансляция Легия – Динамо на "Футбол 24" в этой новости, стартует в 21:30 по киевскому времени. Отмечаем дебютное появление в основе Беньямина Вербича, который на правах аренды перебрался в Варшаву из Киева и второй тайм должен отыграть за украинский клуб. В то же время капитаном Легии стал еще один экс-динамовец Игорь Харатин, полузащитник сборной Украины. Впервые после тяжелой травмы в стартовый состав попал экс-защитник Зори Джоэль Абу Ханна.
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Это 5 спарринг в истории противостояния отчетных соперников. Киевляне не выиграли ни одного из предыдущих, проиграв дважды. Из интересных моментов основы команды Луческу: возвращение Попова в стартовый состав, Ванат как основной центрфорвард, Дубинчак слева. Кроме этого, Томаш Кендзера, перебравшийся в другой польский клуб (Лех), сегодня в запасе и также может выйти на поле после перерыва.
Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Буяльский, Шапаренко – Цыганков, Ванат, Антюх
Запасные: Бойко, Боль, Бурда, Вивчаренко, Шепелев, Кендзера, Кравченко, Бражко, Андриевский, Гармаш, Кулач, Беседин
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