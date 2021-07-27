Він ніколи не грав за топові європейські клуби, не вигравав чемпіонат світу чи "Золотий м'яч", але саме цей кремезний парагваєць для багатьох уболівальників є найодіознішим воротарем в історії футболу. Хосе Луїс Чілаверт змусив чимало поціновувачів гри №1 переосмислити роль голкіпера і усвідомити, що гравець цього амплуа теж може бити штрафні, пенальті та забивати голи. Він став не меншою зіркою ЧС-1998, ніж Зінедін Зідан, Лоран Блан, Роналдо чи Давор Шукер.

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І хоча "бульдог" не є найрезультативнішим голкіпером в історії (67 голів, у бразильця Рожеріо Сені – 135), але саме Чілаверт свого часу став справжнім феноменом у футбольному світі. Сьогодні, 27 липня, легенді виповнилося вже 56 років. "Футбол 24" пригадує головні моменти з життя знаменитого парагвайця, який сьогодні приймає тисячі привітань з усіх куточків світу. Таких колотитних персонажів нинішньому футболу дуже бракує.

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Хосе Луїс Чілаверт – доволі титулований футболіст. Серед його трофеїв, насамперед, виділяються Копа Лібертадорес, Міжконтинентальний кубок та чотири золоті медалі чемпіонату Аргентини (усі – у складі Велес Сарсфілд), а ще чемпіонство в Парагваї та Уругваї. Є у колекції парагвайця і трофей на європейській землі – Кубок Франції-2001 зі Страсбуром. Той фінал проти Ам'єна завершився нульовою нічиєю, а в серії 11-метрових виграв Страсбур – 5:4. В активі Чілаверта забитий вирішальний пенальті та один відбитий удар.

У списку найкращих воротарів ХХ сторіччя за версією IFFHS Чілаверт посів шосте місце. Вище за нього розмістилися лише Яшин, Бенкс, Дзофф, Майєр і Самора. Також парагваєць у 90-х тричі був визнаний найкращим кіпером світу за підсумками року (1995, 1997, 1998).

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Парагвайський воротар прославився, передусім, своєю результативністю. 67 голів у кар'єрі (з них 8 у складі збірної Парагваю в 74-х поєдинках – стільки за національну команду не забив жоден інший голкіпер світу). При цьому в активі Чілаверта є навіть хет-трик – 28 листопада 1999-го він забив три м'ячі за Велес Сарсфілд в поєдинку проти Феррокаріль Оесте. Та гра завершилася з рахунком 6:1, а Чілаверт реалізував три пенальті. Цього досягнення ніхто не повторив і досі, тому парагваєць залишається єдиним воротарем в історії, який забив тричі в одній грі. Можливо, хтось на цьому моменті розсміється, але ж 11-метровий ще треба забити. Англійці Букайо Сака, Джейдон Санчо та Маркус Рашфорд не дадуть збрехати.

El día que Chilavert marcó un triplete con Vélez. ¡Espectacular arquero! pic.twitter.com/qDcXLSmxrS — Ciro Procuna (@cprocuna) November 28, 2020

Чілаверт забивав навіть зі своєї половини поля. Це трапилося у протистоянні з Рівер Плейт в 1996-му. Велес Сарсфілд отримав право на штрафний удар з власної половини поля. Чілаверт після швидкого розбігу вгатив по м'ячу – той по неймовірній дузі влетів у сітку. Цікаво, що "жертвою" Чілаверта став Герман Бургос – багаторічний кіпер збірної Аргентини і майбутній асистент Дієго Сімеоне в мадридському Атлетіко.

Але не бракувало і курйозів. Свій єдиний гол у Європі (без урахування серії пенальті у фіналі Кубка Франції) Чілаверт забив за Сарагосу з пенальті. Парагваєць реалізував 11-метровий, завбачливо залишивши у воротах на підстраховці свого партнера по команді Ісідро Віланову. Поки гравці Сарагоси святкували гол, баски розіграли м'яч і ударом з центра поля вразили порожні ворота. Де був захисник, який мав страхувати Чілаверта? Святкував гол разом з командою, отримавши серйозного прочухана від голкіпера. "Ми ніколи не бачили, щоб воротар забив гол", – парирував Віланова. Той матч завершився перемогою Сарагоси 2:1, але більше парагваєць пенальті у команді не виконував.

За словами парагвайця, його успіхи були невипадковими. Після кожного тренування він залишався і тренував штрафні удари, виконуючи 80-120 спроб. Це, а також природні дані (чимала вага та маленька нога – 39 розмір), допомогли Чілаверту відшліфувати майстерність виконання штрафних ударів і пенальті.

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Але не голами єдиними. Свою основну роботу – рятування воріт під пропущеного м'яча – Чілаверт теж виконував відмінно. Чого вартий лише цей сейв після удару Марадони! Всі бачили м'яч у сітці, але Хосе Луїс дивовижним чином зумів не дати кругому влетіти в дев'ятку. Заслужений персональний респект від легендарного Дієго Армандо, який тоді виступав за Бока Хуніорс.

Recordamos la sensacional atajada de Chilavert a Maradona (QEPD) en 1997.



¡Hasta el Diego lo aplaudió! pic.twitter.com/UqLJvwVvOM — Señor Fútbol Py (@SrFutbolPy) November 26, 2020

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Чілаверт зіграв на двох чемпіонатах світу – 1998 та 2002 (на обох турнірах – у статусі капітана збірної). Саме завдяки Мундіалю у Франції його вперше побачила більшість української публіки. Хосе Луїс втримав свої ворота "сухими" у матчах з Болгарією та Іспанією (0:0) і навіть міг стати автором забитого м'яча. Перемога над Нігерією дозволила Парагваю вийти в 1/8, де їх чекала потужна Франція. "Гуарані" трималися майже до серії пенальті, в якій мали вагомий козир у вигляді Чілаверта, але таки не встояли. Капітан господарів Лоран Блан забив у екстра-таймі та відправив південноамериканців додому, а Франція в підсумку вперше стала чемпіоном світу. Попри виліт вже в першому раунді плей-офф, Чіла потрапив у символічну збірну турніру.

У кваліфікації до ЧС-2022 Чілаверт забив 4 голи, які допомогли "гуарані" кваліфікуватися на Мундіаль у Японії та Південній Кореї. У фінальній частині легендарний кіпер пропустив перший поєдинок проти ПАР (2:2), а от наступні три матчі відіграв повністю. Парагвай знову припинив боротьбу за трофей на стадії 1/8 фіналу, поступившись Німеччині (0:1).

До слова, під час відбору на Мундіаль Чілаверт отримав 4 матчі дискваліфікації через конфлікт із Роберто Карлосом (пізніше покарання зменшили до 3-х поєдинків). Упродовж цілого матчу суперники провокували один одного, а після фінального свистка воротар не стримався та брутально плюнув у обличчя суперника.

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Загалом, Чілаверт мав репутацію того ще хулігана, ставши фігурантом кількох відомих конфліктів навіть на футбольному полі. Легендарний парагваєць давно міг бути мертвим. У 1997-му, після матчу Парагвай – Колумбія (2:1), в якому Чілаверт та Фаустіно Аспрілья внаслідок сутички отримали вилучення, а парагваєць вдарив опонента в обличчя, форварду Колумбії зателефонували і попросили дати дозвіл на вбивство кривдника. У серйозності намірів не було сумнівів – всі пам'ятають трагедію колумбійця Андреса Ескобара, якого вбили на батьківщині після автогола на ЧС-1994.

На щастя, Аспрілья зумів переконати наркобарона Хуліо Фієрро не скоювати злочин. "Ти божевільний? Ти цим вчинком знищиш колумбійський футбол. Все, що відбувається на полі – залишається на полі", – зізнався Фаустіно лише у 2019 році. Але тим не менш, навіть через 24 роки після інциденту обидва його фігуранти досі відмовляються тиснути один одному руку.

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Ще одна кримінальна історія. У 1988-му парагваєць захищав кольори Сан Лоренсо, а перед поєдинком чемпіонату Аргентини проти Інстітуто в роздягальню команди підкинули бомбу. Голкіпер у момент вибуху стояв біля вікна, тому отримав чимало порізів уламками розбитого скла. За його словами, він зумів вчасно прикрити голову, тому уникнув серйозніших травм. Ба більше, Чілаверт навіть врятував одноклубника – 23-річного Клаудіо Сакаріса, який втратив більше двох літрів крові. Воротар швидко допоміг винести пораненого партнера до автомобіля швидкої допомоги – згодом лікарі визнали, що оперативні дії парагвайця врятували футболісту життя. "Бог тоді вберіг мене. Ніколи не думав, що у футболі можуть трапитися такі страшні речі", – пригадував Чілаверт.

І ще одна нотка криміналу. У 2005-му (вже після завершення кар'єри) Чілаверт був умовно засуджений у Франції до 6 місяців тюремного ув'язнення. Причина – використання підроблених документів для отримання компенсації за розрив контракту зі Страсбуром.

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Чілаверт планує балотуватися на посаду президента Парагваю. Вибори заплановані на 2023 рік, але знаменитий воротар ще у 2020-му офіційно заявив про намір брати участь у перегонах. Ще під час кар'єри гравця Хосе Луїс не приховував своїх опозиційних політичних поглядів, а його революційна позиція спричинила порівняння з Че Геварою.

Чілаверт народився у бідній сім'ї – у дитинстві він змушений був доїти корів та продавати молоко, тому добре знає, що таке брак коштів на найнеобхідніше. Неоноразово він закликав фінансувати освітні та інші соціально важливі проекти, а в 1999-му в знак протесту навіть відмовився від участі в домашній Копа Амеріка через незгоду з політикою парагвайської влади. На думку Чілаверта, гроші, витрачені на організацію турніру, краще було спрямувати на важливіші для простих людей речі.

Вболівальники, колишні одноклубники та партнери по збірній часто жартома називали його майбутнім президентом. Якщо для всіх це була таки іронія, то тільки не для Чілаверта. До парагвайця та його вибриків можна ставитися по-різному, але він – яскрава та неординарна особистість, яка, до того, ж має сталевий характер і вміє постояти за себе. Такі люди творять історію футболу та залишаються в пам'яті назавжди.

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