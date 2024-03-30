“Почему то, что я сказал Винисиусу, было грубостью? Потому что в тех словах есть здравый смысл? Почему он начинает плакать? Он сказал, что хочет, чтобы чернокожие люди могли жить лучше. Так что же должны делать белые люди? Мы должны совершить самоубийство? Что делать? Не надо искажать ситуацию.

"Не будь пе*иком": легендарный вратарь-бомбардир разнес Винисиуса за антирасистские слезы

Дискриминация существует в Аргентине, Франции, во всем мире. Когда я приехал из Парагвая, меня обозвали голодранцем, говорили, что я ворую деньги. Будьте готовыми к унижениям со стороны аргентинской общественности.

Я написал Винисиусу, что футбол для мужчин. Когда в Парагвае мы говорим "не будь пе*иком", это вовсе не пренебрежительно. Камеры Netflix были там, и он вдруг начал плакать. А что остается смуглому парню, который зарабатывает 300 долларов и должен кормить 4 детей? Зато Винисиус играет за Реал Мадрид. Кроме того, он первым атакует соперников.

Когда бразильская полиция избила до смерти болельщиков Аргентины и Боки, где был Винисиус, который является лидером мнений в Бразилии? Они избивали мальчиков, женщин и пожилых людей. Когда бьют других, все хорошо, но потом ты проявляешь к ним пренебрежение и начинаешь плакать", – цитирует Чилаверта AS.

Хосе Луис Чилаверт – вратарь-бомбардир, который дважды избежал смерти, спас партнера и идет в президенты