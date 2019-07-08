Легендарный Ромарио закрутил роман с очаровательной бразильянкой, которая моложе его на 30 лет

Любовь не спрашивает о возрасте – чемпион мира-1994 доказывает собственным примером.

51-летний Ромарио покорил сердце 22-летней бразильской студентки Ани Каролин Назарио, которая учится в Рио-де-Жанейро.

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Эффектная брюнетка объявила о своих отношениях с легендой Барселоны и сборной Бразилии в социальной сети Инстаграм, выставив совместное фото с отдыха.

"Любимый, ничего не происходит случайно. Всегда найдется причина, почему люди появляются в нашей жизни. Ты научил меня любить и только я знаю, что чувствую к тебе (...)", – написала девушка.

Отметим, что Ромарио был уже трижды женат и воспитывает шестерых детей.

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